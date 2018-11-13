OPEC'in petrol üretimi arttı, payı aynı kaldı

13 Kasım 2018

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile yükseldi. Böylece OPEC'in ekimde toplam küresel petrol arzı içindeki payı değişmeyerek yüzde 33 seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde küresel petrol arzı ise, bir önceki aya göre günlük 440 bin varil yükselişle 99 milyon 760 bin varil oldu. Ekimde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 860 bin varile ulaştı.

Petrol üretimi en çok İran'da düştü

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimi en fazla artıran ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya ve Angola'da oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük üretim 142 bin varil artışla 3 milyon 160 bin varil oldu. Suudi Arabistan'da günlük üretim 127 bin varil artışla 10 milyon 630 bin varile yükseldi. Libya'da günlük ham petrol üretimi 60 bin varil artarak 1 milyon 114 bin varile, Angola'da günlük üretim 22 bin varil artarak 1 milyon 533 bin varile çıktı.

Ekimde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Venezuela, Kuveyt ve Nijerya'da yaşandı. İran'da günlük üretim 156 bin varil azalarak 3 milyon 296 bin varile geriledi.

Venezuela'da petrol üretimi günlük 40 bin varil gerileyerek 1 milyon 171 bin varile, Kuveyt'te 33 bin varil azalarak 2 milyon 764 bin varile indi. Nijerya'da ise ekimde günlük petrol üretimi 17 bin varil azalarak 1 milyon 751 bin varil oldu.

Kaynak: AA