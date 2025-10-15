Petrol fiyatları IEA’nın arz fazlası uyarısıyla düştü

Küresel petrol piyasalarında fiyatlar haftanın ikinci yarısına düşüşle girdi. Yatırımcılar, IEA’nın 2026 yılına ilişkin arz fazlası uyarısını ve ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının yeniden tırmanmasını fiyatlara yansıtıyor.

Brent ham petrolü 21 sent (yüzde 0,34) düşüşle varil başına 62,18 dolar, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 16 sent (yüzde 0,27) azalışla 58,54 dolar seviyesinden işlem gördü.

IEA: 2026’da arz fazlası riski büyüyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın son raporunda, küresel arzın önümüzdeki iki yılda talebi aşabileceği uyarısında bulunulması, petrol fiyatlarında baskı yarattı.

Analistler, bu öngörünün enerji piyasalarında yeni bir arz-talep dengesizliği beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor.

ABD-Çin ticaret gerilimi piyasaları sarsıyor

Dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı geçen hafta yeniden alevlendi.

Her iki ülke, aralarında kargo taşıyan gemilere ek liman ücretleri getirdi. Bu gelişme, küresel ticaret hacminin zayıflayabileceği ve enerji talebinin düşebileceği endişelerini artırdı.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Odak noktası ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerindeki son yeniden tırmanış ve bunun küresel ekonomiye getirdiği riskler üzerinde kalacak” dedi.

Haitong Futures analisti Yang An ise, “Petrol fiyatları için şu anda önemli olan, küresel stoklardaki değişimlere yansıyan aşırı arz derecesidir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD stok verileri bekleniyor

Piyasalarda gözler, American Petroleum Institute (API) ve ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak haftalık stok raporlarında.

Sektör kaynakları, ham petrol stoklarının geçen hafta arttığını, buna karşın benzin ve damıtılmış ürün stoklarının azaldığını tahmin ediyor.

API’nin raporu bugün TSİ 23.30’da, EIA verileri ise Perşembe günü TSİ 17.30’da açıklanacak.