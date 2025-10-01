Petrol fiyatları sert düşüş sonrası toparlanmaya çalışıyor

Petrol piyasasında iki gün üst üste yaşanan sert kayıpların ardından fiyatlar bu sabah hafif bir yükseliş gösterdi.

Fiyatlarda sınırlı artış

Aralık teslimi Brent ham petrolü 28 sent artışla varil başına 66,32 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) petrolü ise 26 sent artışla 62,63 dolara çıktı. Ancak bu yükseliş, haftalık bazda yüzde 4’ün üzerinde değer kaybı yaşayan fiyatları toparlamaya yetmedi. Ağustos ayından bu yana en sert günlük düşüşler üst üste kaydedilmişti.

Arz tarafındaki gelişmeler etkili

SS WealthStreet’in kurucusu Sugandha Sachdeva, petrol fiyatlarındaki zayıflığın büyük ölçüde arz tarafındaki gelişmelerden kaynaklandığını belirtti. Sachdeva, “OPEC üretimi kademeli olarak artırıyor ve bu da potansiyel arz fazlası konusunda piyasalarda endişe yaratıyor” dedi.

Görüşmelere yakın kaynaklar, Suudi Arabistan’ın pazar payını artırmak amacıyla Kasım ayında günlük 500 bin varillik üretim artışı planladığını aktardı. Bu miktarın, Ekim ayındaki artışın üç katına denk geldiği ifade edildi. Ancak OPEC Genel Sekreterliği, bu yöndeki haberleri “yanıltıcı” olarak nitelendirdi.

ABD stok verileri de baskı yaratıyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, geçen hafta ham petrol stokları 3,67 milyon varil azaldı. Ancak benzin ve damıtık ürün stoklarının artması, piyasalardaki yükseliş eğilimini zayıflattı.

Uzmanlar, arz fazlası endişelerinin önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebileceğini belirtiyor.