Petrolde düşüş sinyali! Citi, yıl sonu tahminini paylaştı

Uluslararası yatırım bankası Citi, Brent petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı.

Banka, küresel piyasalardaki yumuşama eğiliminin devam etmesi halinde petrol fiyatlarının yıl bitmeden varil başına 60 doların altına düşebileceğini tahmin ediyor.

Jeopolitik gelişmeler ve piyasa dengesi

Banka, jeopolitik görüşmelerin yavaş ilerlemesine ve Rus arzındaki orta düzeyli etkilere rağmen, Hindistan’ın alımlarını azaltmasının ve Çin’in daha fazla indirimli Rus petrolü almasının piyasada belirleyici olduğunu bildirdi.

ABD yaptırımları belirleyici

Raporda, ABD’nin küresel petrol fiyatlarını kontrol altında tutma hedefinin, yaptırım uygulama isteğinin sınırlı kalması nedeniyle etkili olmayabileceği vurgulanırken sert düşüş senaryosunun hızlı ve kapsamlı bir anlaşma ile mümkün olabileceği uyarısı da yapıldı.

Brent petrolün varil fiyatı üst üste yedinci işlem gününde de gerileyerek 66 dolar seviyesinde işlem görüyor.