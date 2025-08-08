Petrolde düşüş sinyali! Citi, yıl sonu tahminini paylaştı
Citi, küresel piyasalardaki yumuşama eğiliminin sürmesi halinde Brent petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 60 doların altına düşebileceğini öngördü. Banka, jeopolitik görüşmelerin yavaş ilerlemesi, Rus arzındaki orta düzeyli etkiler, Hindistan’ın alımlarını azaltması ve Çin’in indirimli Rus petrolünü absorbe etmesi gibi faktörlerin fiyatları aşağı yönlü baskıladığını belirtti. Brent petrol, 8 Ağustos tarihinde üst üste yedinci günde düşüşle 66 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Uluslararası yatırım bankası Citi, Brent petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı.
Banka, küresel piyasalardaki yumuşama eğiliminin devam etmesi halinde petrol fiyatlarının yıl bitmeden varil başına 60 doların altına düşebileceğini tahmin ediyor.
Jeopolitik gelişmeler ve piyasa dengesi
Banka, jeopolitik görüşmelerin yavaş ilerlemesine ve Rus arzındaki orta düzeyli etkilere rağmen, Hindistan’ın alımlarını azaltmasının ve Çin’in daha fazla indirimli Rus petrolü almasının piyasada belirleyici olduğunu bildirdi.
ABD yaptırımları belirleyici
Raporda, ABD’nin küresel petrol fiyatlarını kontrol altında tutma hedefinin, yaptırım uygulama isteğinin sınırlı kalması nedeniyle etkili olmayabileceği vurgulanırken sert düşüş senaryosunun hızlı ve kapsamlı bir anlaşma ile mümkün olabileceği uyarısı da yapıldı.
Brent petrolün varil fiyatı üst üste yedinci işlem gününde de gerileyerek 66 dolar seviyesinde işlem görüyor.