PÜİS Genel Başkanı yeniden İmran Okumuş oldu

Dün Ankara'da gerçekleştirilen Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası 22. Olağan Genel Kurul'da genel başkanlığa İmran Okumuş yeniden seçildi.

Genel merkez yönetim kurulu üyeleri ise M. Erol Sözen, İbrahim Uğurlu, Musa Ertaş, Coşkun Turcan, İlhan Kaya, Hakkı Mete, Hasan Pazarcı ve Feridun Akcan olarak belirlendi.

Genel merkez denetleme kuruluna Kemal Buluğ, Ertekin Şan ve Osman Karagöz seçilirken, disiplin kurulu Metin Küstür, Nurettin Yılmaz, Ali Gözübüyük, Sacettin Hacışahinoğlu ve Ömer Tunç'tan oluştu.

Köklü bir teşkilat

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Okumuş, PÜİS'in yalnızca bir meslek örgütü değil, Türkiye'nin ekonomik hayatında önemli rol üstlenen köklü bir teşkilat olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Önümüzdeki dönemde, bana ve genel merkez organlarında görev yapacak yönetici arkadaşlarıma delegelerimizin gösterdiği bu güvene ve tevdi ettikleri onura layık olmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim görev anlayışımız, sadece sorunları tespit etmek değil, çözüm üreten, yol gösteren ve üyelerinin her koşulda yanında duran bir sendika olmaktır.

Sektörümüzün geleceğini güçlendirmek, üyelerimizin refahını artırmak ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışacağız. Bu süreçte en büyük gücümüz, üyelerimizden ve teşkilatımızdan aldığımız destek ve güven duygusudur. Delegelerimizin bize emanet ettiği bu sorumluluğu, sektörümüzün her kesimine fayda sağlayacak sonuçlar üretmek için azimle, kararlılıkla ve istişareyle yerine getireceğiz."