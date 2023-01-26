Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Baklan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Adana, Ankara, Aydın, Bilecik, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kütahya, Mersin ve Zonguldak'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV İçdaş-Lapseki-3 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından istimlak edilecek.