Rus hava saldırıları gaz üretimini çökertti: Ukrayna kışa enerji açığıyla giriyor

Rusya’nın son bir haftada gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırıları, Ukrayna’nın enerji altyapısına ciddi zarar verdi.

Ukrayna yetkililerine göre, saldırılar sonucunda ülkenin doğal gaz üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 60’ı geçici olarak devre dışı kaldı.

Moskova güçlerinin, geçtiğimiz günlerde 450 drone ve 30 füze ile ülke genelinde Kiev dahil dokuz bölgeyi hedef aldığı bildirildi.

Saldırılar, birçok kentte elektrik ve ısıtma sistemlerinde kesintilere yol açtı.

“Her gece yüzlerce drone, onlarca füze”

Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz’ın CEO’su Sergii Koretskyi, saldırıların hem enerji altyapısını hem de halkın moralini hedef aldığını belirtti.

Koretskyi, “Rusya, 2022’den bu yana enerji altyapısına saldırarak Ukrayna halkını yıldırmaya çalışıyor. Ancak bu kez fark, saldırıların sıklığı ve ölçeğinde. Artık neredeyse her gece yüzlerce drone ve onlarca füze atılıyor” dedi.

Koretskyi, saldırıların etkisiyle ısınma sezonunda milyarlarca metreküp ek gaza ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kış öncesi enerji açığı büyüyor

Ekim ayı başında Ukrayna’nın kış dönemi için 13,2 milyar metreküp gaza ihtiyacı olduğu açıklanmıştı.

Kiev yönetimi, 1 Kasım’a kadar 4,6 milyar metreküp gaz ithalatı planlıyordu. Ancak son saldırılar, bu planı riske attı.

İki Ukraynalı yetkiliye göre, mevcut saldırı temposu devam ederse Ukrayna’nın Mart 2026’ya kadar yaklaşık 4,4 milyar metreküp ek gaz almak zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

Bu miktar ülkenin yıllık tüketiminin beşte birine denk geliyor ve yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ek maliyet anlamına geliyor.

Avrupa’da enerji güvenliği endişesi

Rus saldırılarının yoğunluğu, yalnızca Ukrayna’da değil, Avrupa enerji piyasalarında da endişelere yol açtı.

Analistler, Ukrayna’nın enerji arzındaki büyük kaybın, Avrupa’daki gaz akış planlamalarını ve bölgesel fiyat dengelerini de etkileyebileceğini belirtiyor.

Koretskyi, Ukrayna’nın “müttefik ülkelerle koordineli şekilde enerji arzını güvence altına almak için görüşmelere başladığını” açıkladı.