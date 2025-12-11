Rusya’dan savaş, enerji üretimine de yansıdı: 2025 verileri 2024 ile aynı kaldı!

Rusya Enerji Bakanlığı, Ukrayna’nın petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik artan insansız hava aracı saldırılarına rağmen, ülkenin 2025 yılında petrol rafinerisi faaliyetlerinin, doğal gaz ve kömür üretiminin genel olarak 2024 seviyelerinde seyretmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Ukrayna petrol rafinerilerini hedef almıştı

Dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi ve en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkesi olan Rusya, Ağustos ayından bu yana Ukrayna’nın ülkenin içine gönderdiği drone saldırılarıyla rafinerilerinde ciddi hasarlarla karşı karşıya kalmıştı. Kiev yönetimi, saldırılarla Rus petrol rafinerilerini, depolama alanlarını ve boru hatlarını hedef alarak Moskova’nın savaş finansmanını sekteye uğratmayı amaçlamıştı.

Ukrayna yapımı dronlar bugüne kadar en az 17 büyük rafineriyi vurdu. Bu saldırılar, Rusya’yı yakıt ihracatını kısıtlamaya ve drone savunma sistemlerini artırmaya zorladı.

Enerji Bakanı Sergei Tsivilev, bakanlığın basın servisine yaptığı açıklamada, “2025 yılı için petrol rafinerisi, gaz üretimi ve kömür üretiminin 2024 seviyelerinde kalmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Tsivilev, bu değerlendirmeye ilişkin net rakam paylaşmadı.

Rafineri kapasitesi tam kullanılmıyor

Sektör kaynakları, saldırılardan önce dahi birçok rafinerinin tam kapasitenin oldukça altında çalıştığını belirtiyor. Hasar gören bazı ünitelerin onarımla yeniden devreye alınması ve yedek hatların kullanılması sayesinde üretim kaybının sınırlı tutulduğu ifade ediliyor.

Reuters’ın hesaplamalarına göre Rusya’da Ocak–Ekim döneminde petrol işleme miktarı yıllık bazda yüzde 3 gerileyerek yaklaşık 220 milyon tona düştü. Ülkenin toplam rafinaj kapasitesi günde 6,6 milyon varil olmasına rağmen, bu kapasitenin nadiren tam kapasite işletildiği biliniyor.

Gaz üretimi verilerinde düşüş öngörülüyor

Rusya’nın Avrupa ile enerji bağlarının kopması, özellikle gaz ihracatında ciddi kayıplara yol açtı. Rus gazetesi Vedomosti, ülkenin 2024’te yüzde 7 artan doğal gaz üretiminin 2025’te yüzde 2 düşerek 673 milyar metreküpe gerileyeceği bilgisini paylaştı.

Moskova, Batı pazarında kaybettiği payı Asya ülkeleri üzerinden telafi etmeye çalışsa da uzmanlar, jeopolitik riskler ve altyapı kısıtlarının gaz ihracatında toparlanmayı zorlaştırdığı görüşünde.