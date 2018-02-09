Sanayici enerjide ulusal tarife istedi

09 Şubat 2018

AHMET USMAN / İZMİR

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Ege Bölge Toplantısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımı ile İzmir’de yapıldı.

Toplantıda OSB yöneticileri geçen ay yayınlanan ve nisan ayında uygulamaya başlanacak olan Son Kaynak Tedarik Tarifesi Tebliği ile enerji maliyetlerinin yüzde 30’un üzerinde artacağına dikkat çekerek, söz konusu uygulamadan vazgeçilmesini istediler. Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de 325 OSB bulunduğunu hatırlatarak bunların en güncel sıkıntısının artan elektrik maliyetleri olduğunu dile getirdi. Kütükcü, “Bu tebliğ tüketicileri yüksek tüketimli serbest tüketici ve düşük tüketimli serbest tüketici olarak ikiye ayırıyor. Yıllık 50 milyon KWh’ın üzerinde elektrik tüketenler, yüksek tüketici sayılıyor. Bu kapsama 77 OSB giriyor. Bunlar Türkiye’nin en büyük sanayi bölgeleri. Biz bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini, daha önceki ulusal tarife uygulamasına devam edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Torbalı OSB ev sahipliğinde Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’taki 50 OSB’nin yöneticileri ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı toplantıda sanayicilerin şikayetlerini dile getiren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerinin de sanayicinin taşıyamayacağı bir yük haline geldiğini vurguladı.

Kütükcü, “Artık YEKDEM’in tabana yayılmasını talep ediyoruz. Yine doğalgaz konusunda da ikili bir tarife söz konusu. Yıllık 300 bin metreküpün üzerinde tüketiciler, yüksek tüketici kategorisinde değerlendiriliyor. Biz hem elektrikte hem de doğalgazda bu ikili tarife uygulamasını doğru bulmuyoruz. Gerek doğalgazda, gerekse elektrik enerjisinde, OSB Müdürlüklerinin, serbest tüketici olarak yüksek tüketici kategorisinde yer alması, bölge sanayicilerimizin enerji maliyetlerini artıran bir uygulama haline geldi” dedi.

Bakan Özlü’ye teşekkür

Bakan Özlü’ye Üretim Reform Paketi ile OSB’lerin üzerindeki TRT payı, Emlak Vergisi gibi 1 milyar liralık yükü kaldırdıkları için teşekkür eden Kütükcü, “Bunlarla OSB’lerimizin yatırım avantajlarını artırdınız. Ancak son zamanlarda enerjide artan maliyetler, OSB’lerimizin yatırım avantajlarını aşağıya çekmeye doğru hızla ilerliyor. Konuyu Enerji Bakanlığı Müsteşarımız ve BOTAŞ Genel Müdürümüze ilettik. Sizden de destek istiyoruz” diye konuştu.

Tarife dayatması

Piyasa tarife fiyatı, YEKDEM, döviz fiyatları derken enerji maliyetlerinin giderek arttığına dikkat çeken EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, “Özel enerji satan firmalar daha önce bize elektrik satmak için arka arkaya teklif veriyorlardı. Bugün tam tersi oldu, bazıları sözleşmeleri bittiği tarihte, bazıları sözleşmenin bitmesini beklemeden, sözleşmelerini iptal edip yeni tarife dayattılar. Biz sözleşmeyi bozarsak ceza ödememiz gerekiyor. Bu hukuki yönü bir tarafa bıraksak bile, serbest piyasa fiyatı, artı YEKDEM, çarpı 1.4 ile 1.9 arasındaki katsayı ile oluşturulan fiyatlarla 44-45 kuruşlara geliyor. Bu da eski fiyata göre yüzde 35 zam demektir. Bir tarafta emlak vergilerini, TRT paylarını kaldırdınız ama sadece elektrik fiyatlarında yüzde 35 maliyet artışı sözkonusu oldu. Ricamız Enerji Bakanlığı ile ortak toplantı yaparak bu sorunun acilen çözülmesi” dedi.

“Takipçi ülke olmayalım”

Dünyada çok önemli değişimler yaşandığını dile getiren Yorgancılar, “Biz de buna ayak uydurmak zorundayız. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporunda güçlü bir üretim altyapısına sahip, ancak üretimin geleceğini şekillendirmede düşük performans gösteren ülkeler ‘takipçi ülkeler’ olarak tanımlandı. Yani yüksek teknolojili üretim yapamayan ülkeler. Bu kapsamda sayılan 10 ülkeden biri de Türkiye. Bir de bunun önünde lider ülkeler var. Bizim hedefimiz lider ülke konumunda olmak olmalı. Eğer Çin ve İtalya arasındaki en büyük üretici ülke konumuna geldiysek, ihracatımızın yüzde 90’ını sanayi ürünleri oluşturuyorsa, bunu başarabiliriz” dedi.

Bakan Özlü: Endüstri 4.0’ın öncü ülkelerinden olacağız

Toplantıda, sanayicilerin yakındığı enerji maliyetlerinin artışı konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirtmekle yetinen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde teknolojiye daha çok yöneleceğini ifade etti. “Biz takip edilen bir ülke olacağız” diyen Özlü, şunları söyledi:

“Bunu da teknoloji açığımızı kapatarak yapacağız. Teknoloji transferi masum bir ifade gibi görünüyor ama biz bunu satın alıyoruz. Artık teknolojiyi üreten ülke olmalıyız. Bu kapsamda Endüstri 4.0 devrimi büyük önem arz ediyor. Bununla ilgili büyük bir çalışma yürütüyoruz. 4. Sanayi Devrimi Türkiye için tehdit değil fırsattır. Bunu çok iyi değerlendireceğiz. Endüstri 4.0’ın öncü ülkelerinden biri olacağız. Azimliyiz, kararlıyız. Taslak raporumuzun ilk sonuçları çıktı, bunu değerlendirdik. 4. Sanayi Devrimi’nin yol haritasını hazırlıyoruz. Bunun en önemli kısmı eğitim oluşturuyor. Teknik kolejlere, üniversitelerle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz” diye konuştu.