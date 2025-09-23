SOCAR, İtalya’nın akaryakıt devi IP’yi satın alıyor

SOCAR, İtalya’nın 4 bin 500’den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi IP’yi satın almak üzere anlaşmaya vardı..

Bakü’de düzenlenen uluslararası yatırım forumunda imzalanan anlaşma ile geçen hafta gündeme getirilen satış süreci resmiyet kazandı. Satışın, İtalya’nın köklü Brachetti Peretti ailesi tarafından gerçekleştirildiği ve IP için yaklaşık 2,5 milyar euro değer biçildiği ifade edildi.

SOCAR Başkanı Rovşan Necaf, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu satın alma, SOCAR’ın Avrupa enerji pazarındaki varlığını genişletmede önemli bir kilometre taşıdır. Aynı zamanda Azerbaycan ile İtalya arasındaki ikili ekonomik ve enerji ilişkilerini güçlendirme kararlılığımızı göstermektedir” dedi.

IP'nin 4 bin 500'den fazla akaryakıt istasyonu, toplamda yaklaşık 10 milyon ton/yıl kapasiteli iki rafinerisi bulunuyor.

Anlaşmanın gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.