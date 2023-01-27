Son dakika: BOTAŞ, sanayi gazına indirim yaptı
Son dakika gelişmesi… BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu
BOTAŞ, Şubat ayında büyük sanayi kuruluşlarına satılan gazın fiyatında %13.3 ile %17.22, elektrik üretimi için kullanılan gazın fiyatına %16.67 indirim yapacak.
Şubat ayı tarifelerini yayımlayan BOTAŞ hane, küçük sanayi ve konaklama tesislerinin gaz tarifesinde değişiklik yapmadı.
Elektrikte tavan fiyat da düşmüştü
Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest elektrik piyasasındaki tavan fiyatı dün düşürme kararı almasının ardından elektrik üretiminde kullanılan gazın fiyatında indirim yapılması bekleniyordu.
Ayrıca piyasada oluşan gaz fiyatı büyük sanayi kuruluşları için gaz fiyatının %10'un üzerinde düşeceğini gösteriyordu.