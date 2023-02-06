Son dakika... Ceyhan'da hasar şüphesi: Faaliyetler durdu

Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara Azeri ve Irak petrolünü taşıyan ham petrol boru hatlarında herhangi bir hasar bildirilmezken, ihracat terminali Ceyhan'da hasar oluştuğu şüphesiyle faaliyetlere ara verildi.

Reuters'ın haberine göre; bir enerji yetkilisi Irak petrolünü taşıyan Kerkük-Ceyhan ve Azeri petrolünü taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatlarından akışın devam ettiğini ifade etti.

Ceyhan'da faaliyetlere ara verildi

Türkiye'nin başlıca petrol terminallerinden Ceyhan'da ise faaliyetlere ara verildiği bildirildi.

Tribeca Shipping tarafından yayımlanan notta terminalde hasar meydana geldiği yönünde bilgiler bulunduğu ve konu hakkında değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtildi.