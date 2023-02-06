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Son dakika! Kahramanmaraş depreminin ardından Kerkük - Ceyhan hattında sevkiyat durdu

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında sevkiyat durdu.

Haber Merkezi
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye ve Suriye'de tahribat yaratan depremlerin ardından Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından sevkiyatı durdurdu.

Bölgesel yönetimin tabi kaynaklar bakanlığının resmi açıklamasında, boru hatlarının ayrıntılı incelemesi tamamlandıktan sonra sevkiyatın tekrar başlayacağı belirtildi.

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Bugün erken saatlerde Kahramanmaraş-Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde tahribat yaratırken, bölgede en az 1,014 kişi hayatını kaybetti.

Yıkılan çok sayıdaki binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, saat 13.25'te Kahramanmaraş merkezli, 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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