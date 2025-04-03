Son üç ayda 35 milyon megavatsaat elektrik yenilenebilir kaynaklardan üretildi

Son üç ayda elektrik üretimi toplam 86,5 milyon megavatsaate ulaşırken, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi soz konusu dönemde toplam elektrik üretiminin yarısına yaklaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre söz konusu üretimin 35 milyon megavatsaatini güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, barajlı ve akarsu santralleri oluşturdu, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine katkı sunan santral sayısı 34 bin 467 olarak kayıtlara geçti.

Üretim ve tüketim dengesi

Mart sonunda güneş enerjisi santrallerinin sayısı 32 bin 882, rüzgar santrallerinin 376, jeotermal enerji santrallerinin 66, biyokütle santrallerinin 376, barajlı santrallerin 147 ve akarsu santrallerinin sayısı 620 olarak hesaplandı. Yılın ilk üç ayını kapsayan dönemde elektrik üretimi 86,5 milyon megavatsaat olurken, tüketim ise 85,3 milyon megavatsaat olarak kayıtlara geçti.