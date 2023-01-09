Spot piyasada doğal gaz fiyatı ne kadar?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 807 bin 244 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 80 milyon 62 bin 468 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 368 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 713 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 949 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 787 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 185 milyon 801 bin 328 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 949 bin 464 metreküp olarak kayıtlara geçti.