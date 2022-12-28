Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 783 bin 353 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 330 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 23 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 462 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 594 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 452 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 203 milyon 508 bin 249 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 202 milyon 126 bin 777 metreküp olarak kayıtlara geçti.