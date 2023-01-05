Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 40 milyon 448 bin 290 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 246 milyon 632 bin 898 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 455 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 79 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 39 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 872 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 225 milyon 27 bin 50 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 223 milyon 407 bin 827 metreküp olarak kayıtlara geçti.