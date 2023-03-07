Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 990 lira 59 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 834 bin 529 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 218 bin 432 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 990 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 485 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 490 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 491 lira 6 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 183 milyon 663 bin 493 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 182 milyon 845 bin 177 metreküp olarak kayıtlara geçti.