Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,4 artarak 2 milyar 37 milyon 147 bin 570 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde 4 bin 200 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 600 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 621 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 660 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1625 lira 78 kuruştan işlem gördü.