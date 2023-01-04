Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,37 artarak 1 milyar 983 milyon 343 bin 519 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde 4 bin 200 lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 679 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 742 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 2 bin 500 liradan işlem gördü.