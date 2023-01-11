Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,8 artışla 2 milyar 133 milyon 958 bin 408 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00, 16.00 ve 17.00 saatlerinde 4 bin 200 lira, en düşük saat 00.00'da 2 bin 761 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 713 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 662 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1594 lira 90 kuruştan işlem gördü.