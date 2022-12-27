Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,9 azalarak 2 milyar 93 milyon 136 bin 555 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 15.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 05.00'te 3 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 57 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 113 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 3 bin liradan işlem gördü.