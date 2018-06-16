Spot piyasada elektrik fiyatları

16 Haziran 2018

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,8 artarak 68 milyon 106 bin 879 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 216,37 lira, en düşük saat 06.00'da 99,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 175,58 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 176,6 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 219,22 lira, en düşük 48,64 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA