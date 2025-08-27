Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilere yapılan zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Benzine zam geldi (Benzine kaç TL zam geldi? 27 Ağustos benzin zammı)

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmazken, benzine zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1,21 TL arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG ise 26,51 TL’den satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL, LPG ise 25,88 TL seviyesinde bulunuyor.

Başkent Ankara’da benzinin litresi 53,63 TL, motorin 53,09 TL, LPG ise 26,40 TL’den işlem görüyor.

İzmir’de ise benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL, LPG ise 26,33 TL seviyesinde satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.