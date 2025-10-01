TEİAŞ’tan ağustos ayı için 32 santrale 1,1 milyar TL kapasite ödemesi
TEİAŞ, kapasite mekanizması kapsamında ağustos ayında 32 santrale toplam 1 milyar 142 milyon TL ödeme gerçekleştirecek.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kapasite mekanizması kapsamında üretim tesislerine yapılacak ağustos ayı ödemelerini açıkladı.
TEİAŞ’ın yayımladığı listeye göre, mekanizmadan yararlanan 32 santrale ağustos ayı için toplam 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira ödeme yapılacak.
En yüksek ödeme Hidro-Gen’e
Ağustos ayında en yüksek ödeme, 112 milyon 932 bin 599 lira ile Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ’ye gerçekleştirilecek. Hidro-Gen’i, 81 milyon 801 bin 567 lira ile Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.