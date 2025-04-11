Tek enerji ve Mobilium AVM’den yap-işlet-devret modeliyle temiz enerji yatırımı

Nezaket ÇETİN

Tek enerji ve Mobilium AVM, temiz enerji yatırımı konusunda yeni bir işbirliğine imza attı. Konuya yönelik açıklamasında Tekk Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Erdoğan, “Proje kapsamında, Yap-İşlet-Devret modeliyle 2,4 MWp ve 1,9 MWe kurulu güce sahip bir sistem devreye alınacak" dedi.

Türkiye'de bir ilk...

"Sistem, 4.138 adet 580 W gücünde güneş panellerinden oluşacak. Mobiliyum’un bu adımını güçlü bir teknik altyapıyla desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Türkiye’de ilk defa hayata geçireceğimiz bu tam otomatik panel yıkama ve soğutma sistemi, insan müdahalesine gerek kalmadan çalışıyor ve aynı zamanda daha az su tüketerek çevresel etkiyi en aza indiriyor. Bu sistemle birlikte Mobiliyum AVM gibi büyük tesislerin enerji sürekliliğini ve verimliliğini güvence altına alıyoruz... Geleneksel manuel temizliğin ötesine geçen teknoloji, enerji üretiminde yüzde 15’e varan verimlilik artışı sağlayacak" dedi.

“Yıllık 1200 ton karbon salınımı engellenecek”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık 1.200 ton karbon salımı engellenerek 13.442 ağacın doğaya kazandırılmasına eşdeğer bir katkı sağlanacak. Geleceğe yeşil bir miras bırakmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Bu işbirliği, bir enerji yatırımı olmanın yanı sıra ülkemizin yeşil dönüşüm sürecinde örnek bir model teşkil ediyor" dedi.