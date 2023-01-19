TESPAM: Elektrik kurulu gücü 4,5 milyar dolar yatırım aldı

TESPAM Başkanı Akyener, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 4 bin megavattan fazla arttığını belirterek, "Elektrik kurulu gücü 2022'de yaklaşık 4,5 milyar dolar yatırım aldı. Bunun yaklaşık 3,5 milyar doları yenilenebilir enerji alanında gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Bu yıl sektördeki yatırımlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Akyener, İngiliz bir firmanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile 4 milyar dolarlık bir yatırım yapmak için görüştüğünü belirterek, "2023'te Türkiye'ye yeni yatırımlar gelecek" dedi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2022'de 4 bin 148 megavat artarak 99 bin 609'dan 103 bin 757 megavata yükseldi. Kurulu güç 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,2 arttı.

Kurulu güçte en fazla kapasite artışı yenilenebilir enerji kaynaklarında görüldü. Toplam kurulu gücü 9 bin 424'e ulaşan güneş enerjisi santralleri geçen yıl 1611 megavat kapasite artışıyla başı çekerken, rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü 704 megavat artışla 11 bin 396'ya, biyokütle santrallerinin kurulu gücü 270 megavat artışla 1906 megavata, hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü ise 84 megavat artışla 31 bin 571 megavata yükseldi.

Öte yandan, aynı dönemde ithal kömürde kurulu güç 1380 megavat artarak 10 bin 374 megavata, linyitte 72 megavat artarak 10 bin 192 megavata, doğal gazda 13 megavat artarak 25 bin 310 megavat olarak hesaplandı. Böylece, güneş enerjisi kapasitesi yaklaşık yüzde 20, biyokütle yüzde 16, ithal kömür yüzde 15 ve rüzgar enerjisi kapasitesi yüzde 9 artış gösterdi.

Elektrik üretimi 321,6 milyon megavatsaat oldu

Türkiye'de geçen yıl 321 milyon 606 bin megavatsaat elektrik üretimi, 324 milyon 347 bin megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Aylık bazda en fazla elektrik üretimi 31 milyon 232 bin megavatsaatle ve en fazla elektrik tüketimi 31 milyon 557 milyon megavatsaatle ağustosta oldu.

Elektrik ihracatı aynı yıl 3 milyon 710 bin megavatsaat, elektrik ithalatı 6 milyon 140 bin megavatsaat olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat 425 bin 317 megavatsaatle ocakta, en fazla ithalat da 741 bin 278 megavatsaatle kasımda gerçekleşti.