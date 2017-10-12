12 Ekim 2017

Mehmet KARA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), kendi sondaj gemisini aldı. Hazırlıklar tamamlanınca ilk sondaj Akdeniz’de, Kıbrıs ve Türkiye karasularında yapılacak.

Daha önce petrol ve gaz aramaları için sismik arama gemisi sahibi olan Türkiye, sondaj faaliyetleri konusunda da kendi göbeğini kendisi kesmeye karar verip kritik bir adım attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kendi sondaj gemisini satın aldı.

Bakan Albayrak duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bu bilgiyi, Antalya’da düzenlenen 8. Enerji Zirvesi sırasında yaptığı konuşmada paylaştı. Albayrak şunları söyledi: “Bu yıl bitmeden sondaj gemimiz geliyor. Yıl başından itibaren ilk Akdeniz sondajımızı yapacağız. Buradaki amaç ne? Artık biz istiyoruz ki bu alanda da kendi gemimizle kendi mühendislerimizle, (bilmediğimiz alanlar olabilir, 100 yıldır okyanuslarda petrol kuyuları işleten bir ülke değiliz ama) oraya gelmemiz lazım. Enerjiye her yıl bu kadar para ödüyorsanız ve etrafınızda da bu kadar kaynak varsa kendiniz bunu yapmanız gerekiyor. Dünyadaki petrol ve gazın üçte biri buradaysa o zaman biz de çok daha etkin, farklı metodlar uygulayarak, farklı yöntemler metodlar ile hareket etmeliyiz.”

“Özel sektör de devreye girmeli"

Türkiye’de bugüne kadar petrol arama konusunda iyi niyetli çalışmalar yapıldığını kaydeden Bakan Albayrak, Albert Einstein’in ünlü sözünü hatırlatarak “Ama hep aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar beklemek aptallık. O yüzden yeni yöntemlerle daha farklı ve iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de petrol aramada faaliyet gösterebilecek özel sektör şirketleri bulunduğunu da vurgulayan Albayrak şöyle devam etti: “Bu sektörde önce kendimiz, sonra özel sektör dediğimiz ikinci üçüncü taraflarla birlikte Akdeniz ve Karadeniz’de daha aktif bir sondajcılık geliştireceğiz. Böylece müthiş bir maliyet avantajı da sağlıyorsunuz. Başkalarının 10 TL’ye yapacağı şeyi daha ucuza yapabileceğiz. Bir de bakacaksınız, başkasının bir kuyuya harcadığı parayla siz iki kuyu açacaksınız. Bizim her kuruşumuz kıymetli, öyle kolay harcayamayız.”

“Akdeniz’den umutluyuz"

TPAO’nun sondaj çalışmaları konusunda “Özellikle Akdeniz özelinde çok ama çok ümitliyiz, umutluyuz” ifadesini kullanan Bakan Berat Albayrak şöyle devam etti:

“Gerek Kıbrıs karasuları, gerekse Türkiye karasularında olmak üzere en yüksek kaynak bulma ihtimali gördüğümüz yerlerden başlayarak kazmaya başlayacağız. Sonrası (ya nasip). Ya nasip demeden önce altını dolduracağız. Öyle kumarhaneye gidip zar atıyor gibi değil, tüm bilimsel altyapıyı, iki boyutlu üç boyutlu sismik analizleri önümüze koyup onlara bakarak, nokta atışı yapacağız inşallah. Süreç, yoluna girmiş sonuçlar doğuracak. Ümitliyim, özel sektörden de geldim. Hep somut ete kemiğe büründükten sonra ortaya koymayı tercih ederim. Halkımız şunu bilmeli ki sektörümüz bilmeli ki bunun altını sağlam şekilde doldura doldura ilerleyeceğiz.”

Akkuyu’da bu yıl temel atılacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Mersin’de kurulması planlanan Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS’nin temel atmasını Türkiye ve Rusya devlet başkanları düzeyinde en geç yıl sonunda gerçekleştirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Berat Albayrak, “Santralin ilk ünitesinin devreye gireceği tarih için hedefi 2023 yılı olarak belirledik. Cumhuriyetimiz için en anlamlı tarih. Cumhuriyetimizin 100. yılına, 29 Ekim 2023’e yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz Enerji Bakanlığı olarak” dedi. Albayrak ayrıca, inşaat iznine bağlı olarak en geç gelecek yıl temelin atılacağını da kaydetti.

Sondaja başlamak için 200 milyon dolar

TPAO’nun derin deniz petrol ve doğalgaz sondaj gemisi DeepSea Metro 2, Güney Kore yapımı ve Hyundai imzası taşıyor. Gemicilik sektörü otoritelerine göre DeepSeo Metro 2, gelişmiş sondaj gemilerinden kabul ediliyor. Enerji Günlüğü’nün edindiği bilgilere göre geminin TPAO’ya maliyeti sondaja başlamak için gereken ilave harcamalar dahil, 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor. DeepSeaMetro 2 gemisi 12 bin fit deniz derinliği ve 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.