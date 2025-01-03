Türk öğrenciler Çin yolcusu! Nükleer enerji eğitimi için son başvuru tarihi 7 Şubat

Türkiye ve Çin arasında imzalanan 'Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması' kapsamında, Türk öğrenciler, Çin'de nükleer enerji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak.

Çin'de bulunan Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde doktora ve yüksek lisans, Tsinghua Üniversitesi'nde ise yüksek lisans yapacak öğrencilerin katılacağı 2025-2026 eğitim-öğretim yılında başlayacak program, tamamen İngilizce olacak.

Öğrencilerin masraflarını Türkiye ve Çin karşılayacak

Program kapsamında ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi 3 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıl sürecek. Tsinghua Üniversitesi'nde ise yüksek lisans programı 2 yıl içinde tamamlanacak.

Program kapsamında öğrencilerin masrafları Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Tsinghua Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi için aylık 4 bin 500 yuan, Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde yüksek lisans için 3 bin yuan, doktora programı için ise 3 bin 500 yuan burs sağlanacak.

Katılımcılara ek fırsatlar sunuluyor

Ücretsiz başvuru hakkı, konaklama imkanı, sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi fırsatlar da öğrencilere sunulacak.

Programa nükleer enerji, mühendislik, fizik veya kimya alanlarından mezun olan ya da Temmuz 2025'e kadar mezuniyet şartını sağlayacak öğrenciler başvurabilecek. Eğitim dilinin tamamen İngilizce olması dolayısıyla, adaylarda ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olmaları ve lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması şartı aranacak.

Sonuçlar mail yoluyla bildirilecek

Programa başvurmak isteyen adayların öz geçmiş, onaylı lisans not dökümü, İngilizce dil yeterliliğini gösteren uluslararası denkliğe sahip belge ve niyet mektuplarını tamamı İngilizce ve PDF formatında olacak şekilde 7 Şubat'a kadar '[email protected]' adresine eksiksiz şekilde göndermeleri gerekiyor. Başvuru sonuçları, adaylara elektronik posta yoluyla bildirilecek.