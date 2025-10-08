Türk Telekom enerjisinin yüzde 15’ini Sivas GES’ten alacak

Türk Telekom, sürdürü­lebilirlik vizyonu doğ­rultusunda hayata ge­çirdiği Sivas Zara’daki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırı­mının açılışını dijitalleşme ve 5G teknolojileriyle buluştura­rak gerçekleştirdi.

Açılış töre­ni, İstanbul’da düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda Enerji ve Tabii Kay­naklar Bakanı Alparslan Bay­raktar, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve fuar katılımcıla­rıyla 5G üzerinden canlı bağ­lantı ve 5G ile uzaktan kont­rollü robot ile yapıldı. İstan­bul’daki fuar katılımcıları 5G üzerinden yapılan bağlantıy­la Sivas’taki açılışı gecikme­siz izledi.

“5G teknolojisi farklı ufuklar açacak”

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Al­parslan Bayraktar, “Ülkemi­zin iletişim altyapısı için çok önemli olan Türk Telekom, tecrübesiyle 5G’de ülkemizi farklı bir noktaya götürecek. Ortaya koyduğumuz enerji atılımları birçok firmayı, bir­çok sanayi kuruluşunu, ener­jide üretici haline getiriyor. Bugün de bunun çok önem­li bir örneğini, önemli bir pro­jeyi görüyoruz.

Önümüzde­ki yıllarda projelerin artması ve farklı şehirlerde projelerin devreye girmesiyle, ülkemi­zin enerjisine enerji katılacak. Bunun yanında teknolojide yaşanan gelişmeler, gündem­deki 5G teknolojisi de fark­lı alanlarda farklı ufaklar aça­cak. Bugün de İstanbul’dan Si­vas’a gecikmesiz, hızlı şekilde yaptığımız bağlantı ile bu ye­ni teknolojinin bize sunduk­larını yerinde deneyimledik. Türk Telekom’un Sivas’taki GES yatırımının açılışını ger­çekleştirdik” dedi.

“Dijital ekosistemi zenginleştiriyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, iletişimin her çağın­da daima yenilikle­re öncülük ettiklerini belirte­rek, “Bugün de Türkiye’yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapımız ve yenilikçi tekno­lojilerimizle, ülkemizin dijital geleceğine yön vermeye ka­rarlıyız. Hayata geçirdiğimiz öncü projelerle sağlık, tarım, sanayi ve kültür-sanat gibi farklı alanlarda 5G'nin dönüş­türücü gücünü şimdiden gös­teriyor, dijital ekosistemi zen­ginleştiriyoruz.

Ülkemizin 81 iline yayılan fiber altyapımız ve yüzde 55’ini fiberle bağla­dığımız LTE baz istasyonla­rımız ile Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Sivas’ta­ki GES yatırımımızın açılışını 5G ile uzaktan kontrollü robot ile İstanbul’dan gerçekleştir­mekle yenilikçi gücümüzü ve Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirmedeki öncülüğü­müzü ortaya koyuyoruz. İleti­şimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü ol­duğumuzu bir kez daha gös­terdik” diye konuştu.

Türk Telekom’un dijitalleş­me vizyonunu çevresel sürdü­rülebilirlik hedefleriyle bir­leştirerek, memleketin dört bir yanında ve yaşamın her alanında yatırımlarını sür­dürdüklerini ifade eden Önal, “Türkiye’nin dijital geleceği­ne yön veren yatırımlarımıza devam ederken, sürdürülebi­lirlik ilkelerini stratejilerimi­zin merkezine yerleştiriyo­ruz.

Ülkemizin birçok nok­tasında akıllı yaşama dair sunduğumuz dijital dönüşüm çözümleriyle enerji tasarru­funa katkı sağlarken, yenile­nebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması yönünde öncü çalışmalar gerçekleşti­riyoruz. 5G, yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı yaşama dair sunduğumuz çözümler sayesinde kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlar­ken, yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş ve rüz­gâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dö­nüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

Sırada Malatya ve Ağrı var

Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçladığımız Sivas Zara GES ile şirketimiz için tahsis edilen toplam 530 MWp’lik GES kurulum kapasitesinin 128 MWp'lik bölümünü kapsayan ölçekte bir tesis hayata geçirdik. Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin %15’ine karşılık gelen kapasiteye sahip projemiz aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sorumluluğumuza katkı sağlayacak. Türk

Telekom olarak, Sivas’ın ardından, Malatya ve Ağrı’da kuracağımız GES’ler ile toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip tesisleri hayata geçecek. Ayrıca tüm GES’lerimiz tam kapasite faaliyete başladığında yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltacağız. Üç farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla yerel istihdama katkı sunarken enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda ülkemiz için önemli bir adım atmış olacağız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, teknolojiyi iyileştiren bir anlayışla ülkemizin yarınlarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”

Yıllık 200 milyon kWh enerji üretecek

Sivas’ta yer alan GES, yıllık 200 milyon kWh’a yakın enerji üretimi ile Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak. Türk Telekom, bu yatırımla yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedeflerken, şirket enerji ihtiyacının önemli bir kısmını güneşten karşılayacak, karbon salımını azaltacak ve çevreye duyarlı büyüme hedeflerini güçlendirecek.