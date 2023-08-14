Turkcell ile Bank of China'dan 30 milyon avroluk kredi anlaşması

Elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü 2030'a kadar kendi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı ve 2050'ye kadar net sıfır olmayı hedefleyen Turkcell, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine uluslararası finansman sağlamaya devam ediyor.

Turkcell bu hedefleri doğrultusunda son olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için Çin'in en köklü bankalarından Bank of China ile 30 milyon avro "yeşil kredi" sözleşmesi imzaladı.

Söz konusu anlaşmayla sağlanan kredi, uluslararası kabul görmüş "Yeşil Kredi İlkeleri" kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri kurulumu için yapılacak ek enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Kredinin vadesi ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere 5 yıl olacak.

Telekomünikasyon sektöründe ilk sırada

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerinde insan odaklı ve çevreye duyarlı bir kurumsal yaklaşımla hareket ettiklerini, faaliyetlerinin tamamında çevresel, sosyal ve yönetişimsel konulara odaklanarak çevreye, topluma pozitif iz bırakmayı amaçladıklarını bildirdi.

İklim değişikliğinin işlerine, sektöre ve dünyaya getirdiği risklerin farkında olduklarını ve bu alanda çözüm ve aksiyonlar geliştirdiklerini belirten Kalyon, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda öncelikle İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü/Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) tavsiyelerini dikkate alarak iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatlarımızı belirledik. Bu çalışmayla Turkcell'in iklimle ilgili eylemlerine daha geniş bir bakış açısıyla bakabiliyor, iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı olma yolunda gelişim alanlarına da ışık tutuyoruz. Telekomünikasyon sektöründe yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan şirketiz ve bu alandaki yatırımlarımızı da artırarak devam ediyoruz.

2030'a kadar elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımız ile karşılama hedefimiz kapsamında son adımı Bank of China ile yaptığımız 30 milyon avroluk yeni bir 'yeşil kredi' sözleşmesiyle attık. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız için finansman sağlayacak benzer kredilerle karbon ayak izimizi azaltarak çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken, finansman maliyetlerimizi de düşürüyoruz. Turkcell olarak sürdürülebilir faaliyetlerimize kaynak yaratma çalışmalarımız kapsamında yapacağımız yeni yatırımlarla 'yeşil kredi' kullanımını da sürdüreceğiz."

'Yeşil ekonomiye geçişe destek'

Bank of China Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Dalei Ding de banka olarak Turkcell'e yeşil finansman sağlamaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, "Yeşil finansman ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda tahsis etmiş olduğumuz bu kredinin Türkiye'nin daha yeşil bir ekonomiye geçişine de destek olacağını düşünüyoruz. Dünyada ve Türkiye'de bankacılık sektörünün, insanları iklim değişikliğinin etkilerinden korumak ve gelecek için yeşil ekonomiye yatırım yapmak konusunda ciddi bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeşil finansman ve sürdürülebilirlik temalı finansmanlarda rol almaya devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.