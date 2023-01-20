Türkiye enerjideki kapasite artışını yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı" ve "Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nı açıkladı. Türkiye’nin doğal gaz merkezi olması hedefiyle önemli adımlar atıldığını ifade eden Dönmez, bu kapsamda, yoğun bir enerji diplomasisi yürüttüklerini aktararak, "2'si FSRU olan toplam 4 LNG tesisimizin sayısını Saros'ta devreye alacağımız yeni FSRU ile 5'e çıkaracağız. (Saros FSRU) Gemimiz yolda, inşallah çok kısa süre içinde karasularımızda olacak" diye konuştu.

Yenilenebilir enerji, bor, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere her alanda yoğun bir AR-GE faaliyeti yürütüldüğüne değinen Dönmez, temiz enerji ve enerji verimliliğinin artırılmasını amaçladıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "2020’de 147,2 milyon ton eş değer petrol olan enerji tüketimimiz, 2035’te 205,3 milyon ton eş değer petrole ulaşacak. 12 yıl içerisinde enerji tüketimimizde yaklaşık yüzde 39,5'luk artış öngörüyoruz. 2020’de birincil enerji tüketimimiz içerisinde yüzde 16,7'lik payı olan yenilenebilir enerji kaynakları 2035’te yüzde 23,7’ye yükselecek. Elektrik kurulu gücümüzü de 189 bin 700 megavata yükselteceğiz. Başta güneş ve rüzgar olmak üzere, kapasite artışımızın yüzde 74,3'ü yenilenebilir kaynaklardan gelecek."

Nükleerin payı 2035'te yüzde 11,1 olacak

Güneşte kurulu gücü 2035'te 52 bin 900, rüzgarda 29 bin 600, hidroelektrikte 35 bin 100, jeotermal ve biyokütlede 5 bin 100 megavata çıkaracaklarını bildiren Dönmez, 2035’te nükleer enerjiden üretilen elektriğin toplam üretimin yüzde 11,1'ine ulaşacağını aktardı. Dönmez, son yıllarda yeşil hidrojen üzerine çalışmaların olduğunu kaydederek, “Suyun elektrolizi yöntemiyle elde ettiğimiz yeşil hidrojen net sıfır emisyon hedefimiz için önemli bir argüman olacak” diye konuştu. Dönmez, “2053 net sıfır hedefimize ulaşmak için doğal gazın hidrojen ve sentetik metan gibi temiz yakıtlarla karıştırılması için çalışmalar sürüyor. 2030’dan başlayarak 2053 sonuna kadar hidrojenin doğal gaza karışım oranını yüzde 12'ye, sentetik metanın karışım oranını yüzde 30'a çıkaracağız" diye konuştu.

"Hedefimiz 2053'te net sıfır emisyon” diyen Dönmez, “Kilogram başına hidrojen üretim maliyetini 2035’te 2,4 dolar, 2050'li yıllara kadar bu rakamı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Yerli teknoloji için ARGE ve üretimi destekleyeceklerini de belirten Dönmez, "Uygulanacak teşvik ve desteklere ilişkin ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz. Elektrolizör kurulu gücümüzü 2030'da 2, 2035'te 5 ve 2053’te 70 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakanlık 2 ilde 2 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir ve Erzurum'daki 2 araziyi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erzurum'un Aziziye, Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki 2 arazi rüzgar ve güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi. Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.

EPDK’dan tahsilat uyarısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması kapsamında şirketlerin geri ödeme sürecinin başladığını ve şu ana kadar şirketlerden yaklaşık 1 milyar lira tahsil edildiğini açıkladı. Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı geri ödeyeceğini belirterek, "Şu unutulmamalı: Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın geri iadesi. Ödemeye yanaşmayan şirket olursa EPİAŞ'taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek” dedi.