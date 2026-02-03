Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık anlaşma: İki büyük güneş enerji santrali yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini kapsayan 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Bu kapsamda Suudi Arabistan merkezli ACWA Enerji Şirketi Türkiye’de iki büyük ölçekli güneş santrali kuracak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşma imzaladı.
Suudi Arabistan merkezli ACWA Enerji Şirketi, Türkiye’de iki büyük ölçekli güneş enerjisi santrali inşa etmek üzere anlaşma sağladı.
Yatırım, şirketin enerji sektörüne milyarlarca dolar yatırım yapma planının ilk somut adımı olarak öne çıkıyor.