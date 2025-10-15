Türkiye'den artan enerji talebine karşı strateji: 'Türk harmanı' devrede!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda hızla artması beklenen enerji talebine hazırlık amacıyla “Türk yolu” adını verdiği yeni yaklaşımı anlattı.

Bayraktar, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen “Küresel Enerji Piyasaları: İlişkilerin Dönüşümü ve Çıkarlar Dengesi” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, enerji arz güvenliği, erişilebilirlik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik konularının gündemin merkezinde olduğunu belirtti.

“Güvenilir enerjiyi uygun maliyetle sağlamak giderek daha zor hale geliyor” diyen Bayraktar, son beş yılda yaşanan pandemi, tedarik zinciri sorunları, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik krizlerin yatırım ortamını zorlaştırdığını vurguladı.

“Türk yolu”: Esnek, akılcı ve kaynak çeşitliliğine dayalı

Bayraktar, Türkiye’nin bu zorlu ortamda kendi stratejik yolunu belirlediğini ifade etti:

“Ben buna ‘Türk yolu’ diyorum. Amacımız enerji talebimizi karşılamak, ithalat bağımlılığımızı azaltmak ve yüzyılın ortalarına doğru karbon nötr bir ülke haline gelmek.”

Türkiye’nin hiçbir enerji kaynağını dışlamadığını belirten Bayraktar, “Her kaynağa açık olmalıyız ve piyasa dinamikleri değiştikçe politikalarımızı buna göre ayarlayabilecek esnekliğe sahip olmalıyız” dedi.

Bakan, enerji politikasında duygusal değil, akılcı ve rasyonel bir yaklaşım benimsediklerini de vurguladı.

Yenilenebilirden nükleere geniş enerji portföyü

Türkiye’nin enerji dönüşümünde yenilenebilir ve nükleer yatırımların merkezde yer aldığını söyleyen Bayraktar, “Her yıl 8-9 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi devreye alıyoruz. 2035’e kadar bu kapasiteyi 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Nükleer enerjiye de büyük önem verdiklerini belirten Bakan, Rosatom iş birliğiyle inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk reaktörünün gelecek yıl devreye alınacağını açıkladı.

Bayraktar, “En az 12 büyük ölçekli reaktör ve 5 gigavatlık küçük modüler reaktör (SMR) planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Doğal gazda ihracatçı konum: “Türk harmanı” modeli

Doğal gaz alanında da önemli projeler yürütüldüğünü kaydeden Bayraktar, Türkiye’nin artık doğal gaz ihracatçısı konumuna ulaştığını söyledi.

“2016’da günlük 32 milyon metreküp olan LNG kapasitemiz bugün 161 milyon metreküpe çıktı” diyen Bayraktar, TürkAkım ve TANAP projelerinin bu başarıda kritik rol oynadığını belirtti.

Türkiye’nin yıllık 60 milyar metreküp gaz ihtiyacının olduğunu hatırlatan Bayraktar, Karadeniz’de 2028’e kadar 16 milyar metreküp gaz üretmeyi planladıklarını söyledi.

Bakan, “LNG bize büyük esneklik kazandırıyor. Farklı kaynakları harmanlayarak oluşturduğumuz ‘Türk harmanı’ modeliyle Güneydoğu Avrupa’ya uygun fiyatlı gaz ihraç edebileceğiz” dedi.

“Türkiye Avrupa’nın enerji güvenliğinde kilit ülke”

Türkiye’nin Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde stratejik bir rol üstlendiğini belirten Bayraktar, TANAP ve TürkAkım projelerinin kıtanın enerji dengesinde önemli yer tuttuğunu vurguladı.

“Avrupa tarafında da karşılıklı bir yaklaşım gerekiyor. Sadece gaz değil, elektrik bağlantı kapasitesinin de artırılması hedeflenmeli” diyen Bayraktar, bu işbirliğinin güçlü siyasi irade gerektirdiğini söyledi.