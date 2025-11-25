Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol ekimde yüzde 28,86 arttı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, eylül ayında 4 boru hattından toplam 22 milyon 26 bin varil ham petrol taşınırken, ekim ayında bu miktar 28 milyon 512 bin varile yükseldi.

Türkiye’de Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) olmak üzere beş ham petrol boru hattı bulunuyor.

Ekim ayında BTC Boru Hattı’ndan taşınan ham petrol miktarı 16 milyon 601 bin varil ile önceki aya göre yaklaşık yüzde 0,8 düşüş gösterdi. Eylül ayında taşınan miktar 16 milyon 737 bin varil seviyesindeydi.

Irak-Türkiye hattından ekim ayında 6 milyon 21 bin varil petrol taşında. Eylül'de bu rakam sadece 689 bin varildi.

Aynı dönemde, Ceyhan-Kırıkkale hattından 3 milyon 414 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 1 milyon 726 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından ise 750 bin varil petrol sevkiyatı yapıldı.