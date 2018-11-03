Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,58 azalarak 46 milyon 984 bin 630 dolara düştü.

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl ocak-eylül döneminde Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 1 milyar 210 milyon 506 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın dokuz aylık döneminde ise aynı ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 4,12 azalarak 1 milyar 160 milyon 548 bin kilovatsaate geriledi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde elektrik ithalatına 60 milyon 691 bin 233 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 22,58 azalışla 46 milyon 984 bin 630 dolara geriledi. Böylece, 13 milyon 706 bin 603 dolar ülke içinde kaldı.

Bu yıl ocak-eylül döneminde en fazla elektrik ithalatı mayıs ayında yapıldı. Mayısta Yunanistan, Bulgaristan, Çekya ve Gürcistan'dan 232 milyon 660 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 9 milyon 341 bin dolar ödendi.

En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Yılın dokuz aylık döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 793 milyon 267 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 32 milyon 469 bin dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Çekya takip etti.

Gürcistan'dan alınan elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 17 milyon 592 bin kilovatsaat azalarak 239 milyon 957 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Gürcistan'a 8 milyon 589 bin 419 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Azerbaycan'dan 73 milyon 617 bin, Yunanistan'dan 35 milyon 32 bin ve Çekya'dan 18 milyon 675 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Azerbaycan'a 3 milyon 548 bin 689 dolar, Yunanistan'a 1 milyon 601 bin 991 dolar, Çekya'ya ise 775 bin 288 dolar ödeme yapıldı.