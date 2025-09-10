Türkiye'nin enerji portföyü genişliyor! 8 şirketle LNG anlaşması, 15 milyar metreküp tedarik

Türkiye, enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve doğal gaz portföyünü çeşitlendirecek önemli bir adım attı.

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Gastech 2025’te, BOTAŞ ile 8 farklı global enerji şirketi arasında 2026–2028 dönemini kapsayan LNG anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmalar kapsamında Türkiye, yaklaşık 15 milyar metreküplük doğal gaz arzı sağlayacak. Sevkiyatların ise bu kış itibarıyla başlaması planlanıyor.

Bayraktar: Çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zirve boyunca şirket yöneticileriyle görüşmeler yaparken, BOTAŞ’ın imzaladığı anlaşmalara da refakat etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LNG anlaşmalarının Türkiye’nin çok kaynaklı, esnek ve piyasa odaklı enerji yapısına katkı sunacağını vurguladı.

Öne çıkan anlaşmalar

* Cheniere (ABD): 1,2 milyar metreküplük LNG, bir yıl içinde teslim edilecek.

* SEFE (Almanya): 3 yıl boyunca toplam 1,8 milyar metreküplük gaz tedariki.

* Hartree (İngiltere): 2 yıl içinde 600 milyon metreküplük LNG.

* JERA (Japonya): 1 yıl için 600 milyon metreküp doğal gaz arzı.

* Equinor (Norveç): 3 yıl boyunca toplam 1,5 milyar metreküp LNG.

Bu anlaşmalara ek olarak BOTAŞ, geçtiğimiz günlerde BP, ENI ve Shell ile toplam 8,7 milyar metreküplük LNG için mutabakata varmıştı. Böylece Türkiye’nin 3 yıllık toplam taahhüdü 15 milyar metreküp seviyesine ulaştı.

Sakarya Gaz Sahası için de anlaşma imzalandı

Bakan Bayraktar, anlaşmaların yalnızca enerji arz güvenliğini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefini güçlendireceğini ifade etti.

Ayrıca Sakarya Gaz Sahası’nda üretilecek gazın karaya taşınması için Saipem ile TP-OTC arasında 183 kilometrelik deniz altı boru hattı inşası için anlaşma da imzalandı.