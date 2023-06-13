Türkiye’nin rüzgarı Avrupa’ya 1 milyar euroluk katkı sağlıyor

Mehtap HALICI

Erden, rüzgâr enerjisinin Türkiye'ye sağladığı katkıların sadece elektrik üretimiyle sınır kalmadığını kaydetti.

Rüzgâr türbini ve ekipman üretimi de dahil edildiğinde rüzgâr sektörünün 25 bin kişiyi aşan istihdam sağladığını ve yüzde 80'lik oranla 1.5 milyar euronun üzerinde bir ihracat yapan ve Avrupa’da ilk 5’te yer alan ülke olduğumuzu ifade eden Erden, “Avrupa’nın toplam rüzgar sektörünün cirosu 10 milyar euroya tekabül ediyor. Türkiye’de buna 1 milyar euroluk bir katkıda bulunuyor. 1 milyar euroyu aşan rakamla Avrupa da ilk 5 ülkeden biriyiz” dedi.

Erden, TÜREB tarafından 7-8 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi tanıtımı ve ayrıca İstanbul’un WindEurope 2026 Annual Event’e resmen aday olmasına dair bilgi verdi.

Erden, Türkiye olarak WindEurope 2026 Yıllık Etkinliği’ni İstanbul’da yapmak için resmen aday olduklarını hatırlatarak, “Yeni dönemde özellikle global ekonomik sorunların aşılması ile beraber yeni finansman olasılıklarının artmasını ve finansmanda hızlanmayı bekliyoruz. Kapasite artışları 2026 sonrası için de ciddi bir sıçrama ve sinerji yaratacak” diye konuştu.

“Yerlilik payını artırmayı hedefliyoruz”

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen de Türkiye yüz yılının önemli faaliyetlerinden birinin enerjide yerlileşme ve millileşme olduğuna dikkat çekti. Tüzgen, “Göktürk, İmece uyduları, İHA ve SİHA’larda kullanılan çipler, TOGG ve çok çeşitli sistemler ile çok üründe yerlileşmeyi sağladık. El birliğiyle rüzgar sektöründe de yerlilik payını artırmayı ümit ediyoruz” dedi.