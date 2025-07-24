Akaryakıt fiyatları 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.

LPG'ye zam geliyor!

Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubuna 42 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor.

Bugün ise şehirler arasında küçük fiyat farkları görülse de genel düzeyde önemli bir değişiklik olmadı.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,96 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru referans alınarak belirleniyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ile birlikte pompa fiyatı hesaplanıyor.