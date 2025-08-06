Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününde de her gün olduğu gibi araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla değişmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de küçük bölgesel fiyat farkları görülse de genel tablo sabit kaldı.

Ancak sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek.

Motorine ne kadar indirim geliyor? Motorin indirimi kaç TL?

7 Ağustos Perşembe gecesi saat 00:00'dan itibaren motorin fiyatlarında 1,77 TL indirim yaşanması bekleniyor.

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL

Motorin: 53,72 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL

Motorin: 53,60 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,11 TL

Motorin: 54,62 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,44 TL

Motorin: 54,96 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.