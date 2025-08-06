Yarın tabelaya yansıyacak: Motorine dev indirim! (6 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları)
Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü sabit kalırken, motorin için indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, 7 Ağustos Perşembe gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında dev bir indirim yapılacak. 6 Ağustos gününde ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin litre fiyatı 51,25 TL ile 52,44 TL, motorin 53,60 TL ile 54,96 TL, LPG ise 25,88 TL ile 26,51 TL arasında satılıyor. Peki motorin zammı kaç TL? Motorine ne kadar indirim geldi? İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününde de her gün olduğu gibi araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla değişmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de küçük bölgesel fiyat farkları görülse de genel tablo sabit kaldı.
Ancak sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek.
Motorine ne kadar indirim geliyor? Motorin indirimi kaç TL?
7 Ağustos Perşembe gecesi saat 00:00'dan itibaren motorin fiyatlarında 1,77 TL indirim yaşanması bekleniyor.
6 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 53,72 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 53,60 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,11 TL
Motorin: 54,62 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,44 TL
Motorin: 54,96 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında günlük açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilavesiyle pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.