Fuzul ‘aşamalı’ konut sahibi yapacak

Hamide HANGÜL

Türkiye’de konut talebinin yüzde 70’i orta ve düşük gelir grubundan gelirken, Fuzul Topraktan, ekonomik ve erişilebilir konut üretimi için çalışmalara başladı. Aşamalı konut sistemi başlatan firma, ilk etapta Arnavutköy’de 500 konuttan oluşacak projenin arsa payını satışa sunacak.

Söz konusu projede 1+1 dairenin arsa payı 760 bin TL’den satılacak. Projenin inşaatına ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ayda başlanacak. Evinin arsasına sahip olan kişiler, inşaat maliyetini ise peşin veya taksitler halinde ödeyebilecek. Dairelerin teslimi de inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.

Maliyet yüzde 30 düşecek

Bu yöntemde yüzde 30 daha düşük maliyetle ev sahibi olmanın mümkün olduğunu söyleyen Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Bugün 4 milyon TL olan bir projeyi yüzde 20-30 daha düşük maliyetli almak söz konusu olabilecek. Biz zaten arsa maliyetini yüzde 25-30 aşağı çekiyoruz” dedi. Bugün üretilen konutlarla, talep edilenlerin örtüşmediğini söyleyen Akbal, “Talebin yüzde 70’i düşük ve orta gelir grubundan geliyor. Üretilen lüks konutsa, talep edilen düşük ve orta gelirse, bu durumda arz talebi karşılamıştır diyemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Satış şimdiden yüzde 40’a yaklaştı”

Ekonomik ve erişilebilir konut için aşamalı konut sistemini hayata geçirdiklerini açıklayan Akbal, ilk etapta Yeni Arnavutköy’ün hayata geçirileceğini ve ilk etabı 500 konuttan oluşacak projenin arsa payını satılacağını açıklayarak, “Ruhsatlarımızı alıyoruz, inşaatlarımıza başlayacağız. Şimdiden satış yüzde 40’a yaklaştı” dedi. Bu yıl 1.500 konut arsasına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Akbal, “Arsa arzı geliştirerek yıllık 3-4 bin konuta da gidebiliriz” diye konuştu.

“Önce toprak, sonra ev sahibi olacak”

Faizlerin yükselmesi, krediye ulaşımın zorlaşması, arsa ve inşaat maliyetlerinin de yükselmesiyle konuta erişimin orta ve dar gelirli vatandaş için giderek zorlaştığına dikkat çeken Faruk Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuzul Topraktan olarak, konut üretimindeki ekstra maliyet yüklerini ortadan kaldırarak, ekonomik ve erişilebilir konutlar üretmeyi hedefliyoruz. Yatırımcılar aşamalı olarak önce toprak sahibi, daha sonra da inşaatın başlamasının ardından ev sahibi olabilecek. Tüm projelerimizde vatandaşlarımıza kollektif finansmanla tam donanımlı sitelerde neredeyse maliyet fiyatına ev sahibi olma imkanı sunuyoruz.

Yakın zamanda lansmanını gerçekleştirdiğimiz Yeni Arnavutköy projemizi de hayata geçirmek için de çalışmalara başladık. Bölgenin gelişimi ve yatırım potansiyeli açısından değerlendirdiğimizde hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir fırsat sunduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde ise yine yatırım ivmemizi korurken Türkiye genelinde imara uygun projelerimizle değer üretmeye odaklanmaya devam edeceğiz.”

Yeni Arnavutköy 760 bin TL’den satışta

Aşamalı konut sisteminde Yeni Arnavutköy projesi, Kuzey Marmara Otoyolu’na 3 dakikalık mesafede yer alıyor. Toplam 50 bin metrekare inşaat alanına sahip projede yatırımcılar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinden yararlanabilecek. İlk etabı 500 konuttan oluşacak projenin arsa payı satışa sunuluyor. Aşamalı konut sahibi olma sisteminin ilk adımı olan toprak yatırımın ardından, inşaat maliyeti taksitler halinde ödenerek konut sahibi olunabilecek. Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy projesinde 1+1 dairenin arsa payı 760 bin TL’ye satışa sunulacak.

Yabancıya satış 3 milyar dolara düştü

Türkiye’de yabancılara konut satışına da değinen Akbal, “Yabancılara 7 milyar dolarlık satış vardı, şu anda 3 milyar dolara düştü. Yani bir yılda yüzde 50 düştü. Ancak Türkiye’den 2.8 milyar dolarla yurt dışına konut yatırımı için gidenler oldu. Dubai ise konut yatırımında 100 milyar dolar çekti. Son 1-2 yılda” dedi.