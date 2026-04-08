GAP Solar, güneş enerjisinde uçtan uca çözümler üretiyor

Güneş DOĞDU SOYLU

GAP Solar; güçlü üretim alt­yapısı, mühendislik yakla­şımı ve yatırım vizyonu ile yalnızca bugünün projelerine de­ğil, geleceğin enerji altyapısına yön verip, entegre sanayi gücü ile güneş enerjisi sektöründe oyunun kural­larını yeniden tanımlayan firmalar arasında yer almayı hedefliyor. Gü­neş enerjisi sektöründe rekabet ar­tık yalnızca üretim yapmakla değil, üretimi uçtan uca yönetebilmekle şekilleniyor. Bu dönüşümün mer­kezinde yer almayı isteyen GAP Solar, sahip olduğu entegre üretim altyapısı, yüksek kapasitesi ve stra­tejik yatırımlarıyla sektördeki güç­lü konumunu pekiştirmek istiyor.

Projelendirme dahil tüm süreçler tek çatı altında

Güçlü mühendis kadrolarıyla yürüttüğü statik projelendirme sü­reçlerinden başlayarak sac dilme, rollform profil üretimi, alüminyum ekstrüzyon ve yüzey kaplama tek­nolojilerine, mekanik ve elektrik montajdan anahtar teslim montaj uygulamalarına kadar tüm süreç­leri tek çatı altında topladıklarını ileten GAP Solar Yönetim Kuru­lu Başkanı Zeki Ormanlı, “Güneş enerjisi projelerimizde ‘baştan so­na çözüm’ yaklaşımını sahada uy­gulayarak, verimli sonuçlar elde et­tik” dedi.

Yıllık 60 bin ton (ortalama 1.750 MW) güneş enerjisi taşıyıcı sistem üretim ve uygulama kapasitesiyle büyük ölçekli projelerde hız ve sü­reklilik sağladıklarına işaret eden Zeki Ormanlı, 6 bin tonluk alümin­yum ekstrüzyon üretim kapasite­leriyle özellikle çatı GES projele­rinde güçlü bir konum elde ettikle­rini söyledi.

“Sıcak daldırma galvaniz ve magnelis ile yeni standart”

Öte yandan, şirketlerinin yüzey kaplama teknolojilerinde enteg­re üretim yaklaşımını sürdürerek sektörde önemli bir avantaj sağ­ladığını ifade eden Zeki Orman­lı, sıcak daldırma galvaniz hatla­rı sayesinde üretim süreçlerinin tamamının kontrol altında yürü­tüldüğünü dile getirdi. Bu saye­de kalite, süreklilik ve termin açı­sından kritik bir eşiği aştıklarına değinen Ormanlı, dışa bağımlılığı ortadan kaldıran bu üretim mo­delimiz sayesinden daha hızlı ve daha güvenilir çözümler sunabi­liyoruz” ifadesini kullandı.

Sıcak daldırma galvanizin ya­nı sıra Magnelis kaplamalı üre­tim seçenekleri de sundukla­rı bilgisini veren Zeki Ormanlı, farklı saha koşulları ve proje ih­tiyaçlarına göre en uygun kap­lama teknolojisini belirleyerek, müşterilerine esnek ve mühen­dislik odaklı çözümler sağladık­larını iletti. Ormanlı, “Bu entegre yaklaşım sayesinde; yüksek ko­rozyon dayanımı, uzun ömürlü sistem performansı, proje bazlı maliyet ve zaman avantajı, üre­timden montaja kadar tam süreç kontrolü sağlanırken, GAP Solar sektörde entegre üretim gücüy­le ayrışan firmalar arasında ko­numlanıyor” diye konuştu.

Sektördeki dönüşüme ilişkin de görüşlerini paylayan Zeki Or­manlı, güneş enerjisi sektörün­de artık sadece üretim yapmanın yeterli olmadığını, süreci baştan sona kontrol edemeyen firmala­rın rekabet etmesinin her geçen gün zorlaştığını bildirdi. Orman­lı, “Biz bu dönüşümü erken gör­dük ve yatırımlarımızı bu yönde şekillendirdik” dedi. Bugün itiba­rıyla güçlü hammadde stokların­dan başlayarak, yetkin mühendis kadrolarıyla gerçekleştirdikle­ri statik projelendirme süreçle­rinden sac dilme, rollform profil üretimi, alüminyum ekstrüzyon ve sıcak daldırma galvaniz hat­tına kadar çok geniş bir spektru­mu tek çatı altında topladıklarını anımsatan Ormanlı, şöyle devam etti: “Oradan saha montajına ka­dar tüm süreci uçtan uca yönete­bilen entegre bir yapıya sahibiz. En kritik avantajlarımızdan biri ise sıcak daldırma galvaniz hat­tımızın da kendi bünyemizde bu­lunması. Bu sayede kaliteyi doğ­rudan kontrol ediyor, projelerde hız kazanıyor ve müşterilerimize daha güvenilir, sürdürülebilir çö­zümler sunuyoruz.”

Zeki Ormanlı, yeni yatırımla­rın şirketin geleceğindeki rolü­ne de dikkat çekerek, “Alümin­yum ekstrüzyon yatırımı bizim için sadece bir kapasite artışı de­ğil, aynı zamanda stratejik bir konumlanma. Önümüzdeki dö­nemde özellikle çatı GES tarafın­da ciddi bir büyüme bekliyoruz ve bu alanda güçlü bir oyuncu ol­mayı hedefliyoruz. “Aynı şekil­de magnelis gibi alternatif kapla­ma çözümleriyle müşterilerimi­ze tek tip değil, projeye en uygun çözümü sunuyoruz. Bizim yakla­şımımız; üretmekten çok doğru sistemi kurmak.”

Son olarak Solarex İstanbul Fuarı’nda, şirketlerinin entegre üretim altyapısını ve yeni yatı­rımlarını sektörle buluşturacağı­nı aktaran Zeki Ormanlı, “Firma­mız, fuarda yalnızca ürünlerini değil, aynı zamanda üretim felse­fesini de ortaya koyarak sektöre net bir mesaj verecek. Bu mesaj; ‘Solar projelerde yeni standart entegre üretimdir’ şeklinde ola­cak” ifadelerini kullandı.

Çatı GES’ler için stratejik hamle yatırımı

Yakın zamanda hayata geçirdikleri alüminyum ekstrüzyon yatırımının, şirketin büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıktığına vurgu yapan GAP Solar Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, “Özellikle çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinde artan taleple birlikte hafif, dayanıklı ve hızlı montaj avantajı sağlayan alüminyum çözümler kritik hale gelirken, GAP Solar bu alanda güçlü bir üretim altyapısı oluşturarak pazarda konumunu netleştiriyor. Bu yatırım ile birlikte firmamız, yalnızca çelik konstrüksiyon üreticisi değil, aynı zamanda çok yönlü solar altyapı üreticisi olarak öne çıkıyor” diye konuştu.