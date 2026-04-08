GAP Solar, güneş enerjisinde uçtan uca çözümler üretiyor
Güneş enerjisi sistemlerinde rekabetin artık yalnızca üretim yapmakla değil, üretimi uçtan uca yönetebilmekle şekillendiğini söyleyen GAP Solar Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, “Şirketimizi bu dönüşümün merkezinde yer alması için konumlandırıyoruz. Entegre üretim altyapımız, yüksek kapasitemiz ve stratejik yatırımlarımızla rekabete yön vermeyi hedefliyoruz” dedi.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAP Solar; güçlü üretim altyapısı, mühendislik yaklaşımı ve yatırım vizyonu ile yalnızca bugünün projelerine değil, geleceğin enerji altyapısına yön verip, entegre sanayi gücü ile güneş enerjisi sektöründe oyunun kurallarını yeniden tanımlayan firmalar arasında yer almayı hedefliyor. Güneş enerjisi sektöründe rekabet artık yalnızca üretim yapmakla değil, üretimi uçtan uca yönetebilmekle şekilleniyor. Bu dönüşümün merkezinde yer almayı isteyen GAP Solar, sahip olduğu entegre üretim altyapısı, yüksek kapasitesi ve stratejik yatırımlarıyla sektördeki güçlü konumunu pekiştirmek istiyor.
Projelendirme dahil tüm süreçler tek çatı altında
Güçlü mühendis kadrolarıyla yürüttüğü statik projelendirme süreçlerinden başlayarak sac dilme, rollform profil üretimi, alüminyum ekstrüzyon ve yüzey kaplama teknolojilerine, mekanik ve elektrik montajdan anahtar teslim montaj uygulamalarına kadar tüm süreçleri tek çatı altında topladıklarını ileten GAP Solar Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, “Güneş enerjisi projelerimizde ‘baştan sona çözüm’ yaklaşımını sahada uygulayarak, verimli sonuçlar elde ettik” dedi.
Yıllık 60 bin ton (ortalama 1.750 MW) güneş enerjisi taşıyıcı sistem üretim ve uygulama kapasitesiyle büyük ölçekli projelerde hız ve süreklilik sağladıklarına işaret eden Zeki Ormanlı, 6 bin tonluk alüminyum ekstrüzyon üretim kapasiteleriyle özellikle çatı GES projelerinde güçlü bir konum elde ettiklerini söyledi.
“Sıcak daldırma galvaniz ve magnelis ile yeni standart”
Öte yandan, şirketlerinin yüzey kaplama teknolojilerinde entegre üretim yaklaşımını sürdürerek sektörde önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Zeki Ormanlı, sıcak daldırma galvaniz hatları sayesinde üretim süreçlerinin tamamının kontrol altında yürütüldüğünü dile getirdi. Bu sayede kalite, süreklilik ve termin açısından kritik bir eşiği aştıklarına değinen Ormanlı, dışa bağımlılığı ortadan kaldıran bu üretim modelimiz sayesinden daha hızlı ve daha güvenilir çözümler sunabiliyoruz” ifadesini kullandı.
Sıcak daldırma galvanizin yanı sıra Magnelis kaplamalı üretim seçenekleri de sundukları bilgisini veren Zeki Ormanlı, farklı saha koşulları ve proje ihtiyaçlarına göre en uygun kaplama teknolojisini belirleyerek, müşterilerine esnek ve mühendislik odaklı çözümler sağladıklarını iletti. Ormanlı, “Bu entegre yaklaşım sayesinde; yüksek korozyon dayanımı, uzun ömürlü sistem performansı, proje bazlı maliyet ve zaman avantajı, üretimden montaja kadar tam süreç kontrolü sağlanırken, GAP Solar sektörde entegre üretim gücüyle ayrışan firmalar arasında konumlanıyor” diye konuştu.
Sektördeki dönüşüme ilişkin de görüşlerini paylayan Zeki Ormanlı, güneş enerjisi sektöründe artık sadece üretim yapmanın yeterli olmadığını, süreci baştan sona kontrol edemeyen firmaların rekabet etmesinin her geçen gün zorlaştığını bildirdi. Ormanlı, “Biz bu dönüşümü erken gördük ve yatırımlarımızı bu yönde şekillendirdik” dedi. Bugün itibarıyla güçlü hammadde stoklarından başlayarak, yetkin mühendis kadrolarıyla gerçekleştirdikleri statik projelendirme süreçlerinden sac dilme, rollform profil üretimi, alüminyum ekstrüzyon ve sıcak daldırma galvaniz hattına kadar çok geniş bir spektrumu tek çatı altında topladıklarını anımsatan Ormanlı, şöyle devam etti: “Oradan saha montajına kadar tüm süreci uçtan uca yönetebilen entegre bir yapıya sahibiz. En kritik avantajlarımızdan biri ise sıcak daldırma galvaniz hattımızın da kendi bünyemizde bulunması. Bu sayede kaliteyi doğrudan kontrol ediyor, projelerde hız kazanıyor ve müşterilerimize daha güvenilir, sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.”
Zeki Ormanlı, yeni yatırımların şirketin geleceğindeki rolüne de dikkat çekerek, “Alüminyum ekstrüzyon yatırımı bizim için sadece bir kapasite artışı değil, aynı zamanda stratejik bir konumlanma. Önümüzdeki dönemde özellikle çatı GES tarafında ciddi bir büyüme bekliyoruz ve bu alanda güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. “Aynı şekilde magnelis gibi alternatif kaplama çözümleriyle müşterilerimize tek tip değil, projeye en uygun çözümü sunuyoruz. Bizim yaklaşımımız; üretmekten çok doğru sistemi kurmak.”
Son olarak Solarex İstanbul Fuarı’nda, şirketlerinin entegre üretim altyapısını ve yeni yatırımlarını sektörle buluşturacağını aktaran Zeki Ormanlı, “Firmamız, fuarda yalnızca ürünlerini değil, aynı zamanda üretim felsefesini de ortaya koyarak sektöre net bir mesaj verecek. Bu mesaj; ‘Solar projelerde yeni standart entegre üretimdir’ şeklinde olacak” ifadelerini kullandı.
Çatı GES’ler için stratejik hamle yatırımı
Yakın zamanda hayata geçirdikleri alüminyum ekstrüzyon yatırımının, şirketin büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıktığına vurgu yapan GAP Solar Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, “Özellikle çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinde artan taleple birlikte hafif, dayanıklı ve hızlı montaj avantajı sağlayan alüminyum çözümler kritik hale gelirken, GAP Solar bu alanda güçlü bir üretim altyapısı oluşturarak pazarda konumunu netleştiriyor. Bu yatırım ile birlikte firmamız, yalnızca çelik konstrüksiyon üreticisi değil, aynı zamanda çok yönlü solar altyapı üreticisi olarak öne çıkıyor” diye konuştu.