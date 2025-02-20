Bakanlık ifşa etti: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi!

Vatandaşların da yakından takip ettiği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 6 yeni ürün eklenirken; bir restoranın etli ürününde domuz etine rastlanması tüyleri diken diken etti.

Bir domuz eti skandalı daha...

Konya'nın Emirgazi ilçesindeki Muhtar Hanımın Yeri adlı mekandaki Adana köfte ve Adana kebapta domuz eti tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl Köfteci Yusuf'un Bursa şubelerinden alınan ürün örneklerinde de domuz eti tespit edilmiş, Bakanlık Köfteci Yusuf'u da "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklemişti.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 21 ürün eklendi

Takli veya tağşiş yapılan gıdalar listesinin birinci kısmına 21 yeni ürün eklendi. Listeye eklenen bazı baharatlarda yabancı maddeler tespit edilirken; iki kaşar markasında bitkisel süt tespit edildi. Ayrıca; piliç sucuk, İzmir köfte, kasap köftede de kanatlı eti bulundu.

Listeye yeni eklenen 21 ürün şöyle:

Listenin ikinci kısmı da güncellendi

Artık iki ayrı kategoride değerlendirilen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar"ın ikinci kısmına da 18 yeni ürün eklendi. Listeye eklenen bazı peynir markalarında belirtilenden daha düşük yağ oranı saptandı.

İşte o ürünler...