Son dakika: Bakanlık Köfteci Yusuf'u listeye ekledi! Farklı numunelerde de domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Ekim'den bu yana halkın sağlığı ile oynayan işletmeleri 'Taklit ve tağşiş gıdalar' ile 'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' başlığı altında tek tek listeliyor.

Bakanlık "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi

Şu ana kadar ünlü hamburger zincilerinden, peynircilere kadar pek çok üründe taklit ve tağşiş tespit edilirken, yüzlerce mağazası olan Köfteci Yusuf da listeye eklendi.

Ankara'daki şubelerinden alınan ürün örneklerinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf bugün yaptığı açıklama ile ürünlerin helal sertifikalı olduğunu, bahse konu ürünlerin kendi şubelerinde üretilmediğini, numune alınırken birçok teknik hata yapıldığını belirtmişti.

Ürünlerde yine domuz eti tespit edildi

Ancak bakanlığın bugün yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Köfteci Yusuf'un Bursa şubelerinden alınan örneklerde de domuz eti tespit edildi.

Köfteci Yusuf'tan bugün gelen ilk açıklamada "Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz." denilmişti.