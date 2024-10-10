Bakanlıktan, köftecide 'domuz eti' skandalına ilişkin ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit ve tağşiş listesini paylaşırken, ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edilmesine rağmen markanın açıklanmaması tepkilere neden olmuştu.

Bakanlıktan hem konuyla hem de gıda güvenliği ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir.

Hem tüketici hem üretici menfaati konuyor

Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

Sağlığı tehlikeye atan işletmelere suç duyurusu

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir. "

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşmasının en doğal hakkı olduğunu belirterek, "Buna ilişkin herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmiyoruz. Herhangi bir toleransımız olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'deki 724 bin işletmenin senede bir kez mutlaka ama farklı gerekçelerle birden fazla denetlenmesi konusuna devam edeceğiz" dedi.

Listeler paylaşılmaya devam edecek mi?

Bakan Yumaklı gıda denetimlerine ilişkin taklit ve tağşiş listesinin paylaşılmaya devam edeceğini belirterek, "Ben bu konuda toplumun her kesiminden çok ciddi bir teşekkür aldığımızı ifade etmek istiyorum. Yine gıda üretimi yapıp bütün kurallara uyan, toplumun güvenilir gıdaya ulaşma konusundaki hakkını gözeten işletmelerimize de ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu sistem aynı şekilde devam edecek, yani kontrol, analiz eğer gerekiyorsa yaptırım ve sonra kamuoyu duyurusu guvenilirgida.tarimorman.gov.tr hesabımızdan yayınlanmaya devam edecek." dedi.

Sıra tarım ürünlerine geliyor

Bakan Yumaklı aynı uygulamanın tarım ürünlerine de geleceğini belirterek, "Bizim bir de 'Tarım Cebimde' uygulamamız var. En kısa zamanda oraya da bunu adapte edeceğiz. Yani web sayfasına girmeden de o uygulamadan bunlara ulaşmak mümkün olabilir." dedi.