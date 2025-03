Fiyatlar ikiye katlandı! Kırmızı ette etiket karmaşası

Takip Et

Ramazan ayının vazgeçilmez gıda ürünlerinin başında et ve et ürünleri geliyor. Ancak, et ürünlerinin fiyatlarının satış yerlerine göre değişmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından hazırlanan 2025 yılı Ramazan Ayında Et Piyasası Raporu'na göre, perakende satış kanallarında kırmızı et fiyatlarında ciddi fiyat farkları oluştu.

Dana kıyma kasaplarda 630 TL'ye, indirimli mağazalarda 299 TL'ye satılıyor

Raporda, dana kıyma fiyatlarının satış mağazalarına göre nasıl farklılık gösterdiği gözler önüne serildi. Örneğin, 1 kiloluk dana kıyma kasaplarda 630 TL'ye satılırken, indirimsiz marketlerde 580 TL'ye satılıyor.

Ancak, indirimli marketlerde bu fiyat 379 TL'yi bulurken; Et ve Süt Kurumu Mağazalarında fiyat 299 TL'ye kadar düşebiliyor.

İki katı fiyatına satılıyor!

Benzer bir örnek de dana kuşbaşı fiyatlarında görüldü. 1 kilo dana kuşbaşı kasaplarda 740 TL'ye satılırken; indirimsiz marketlerde fiyat 695 TL'yi buldu.

İndirimli marketlerde bu fiyat 399 TL'ye kadar düşerken; Et ve Süt Kurumu Mağazalarında 1 kiloluk dana kuşbaşı fiyatının 339 TL'den satıldığı belirtildi.

Sığır eti fiyatları

UKON tarafından yapılan açıklamada, karkas sığır eti fiyatlarının Ramazan ayının öncesindeki iki hafta ve Ramazan ayının ilk haftasında makul seviyelerde bir artış gösterdiği belirtildi.

Sığır eti fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karkas sığır eti fiyatlarını geçtiğimiz yılın fiyatları ile karşılaştırdığımızda; geçtiğimiz yıl aynı tarihte 327, 57 TL/KG olan karkas dana eti fiyatının şu an için 419,43 TL/KG seviyesinde olduğunu ve bir yıllık fiyat artışının sadece %28 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yumaklı, 'Gıda fiyatlarında artış olmayacak' demişti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını ve buna paralel olarak fiyat artışı beklemediklerini ifade etmişti.

Fahiş fiyat artışı denetimleri devam ediyor

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı ekipleri, fahiş fiyat artışına karşı denetimlerine Ramazan ayında da devam ediyor.

Yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerinde 17 bin 395 firmaya toplam 455 milyon lira idari para cezası uyguladı.