Bakan Yumaklı: 'Ramazanda gıda fiyatlarında artış beklemiyoruz'

Bir dizi ziyaret için Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

Yumaklı, "Buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üreticilere teşekkür etti

Bakan Yumaklı, Eskişehir programına Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bakan Yumaklı’yı müdürlükte karşıladı. Bakan Yumaklı, Vali Aksoy ve beraberindeki heyet ile yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde yerinde bulundu.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD'deki kuş gribi salgınına değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Biliyorsunuz Amerika’da kuş gribi var, çok yoğun bir mücadele ediyorlar. Bizim haberlerden izlediğimiz kadarıyla bayağı da problem yaşıyorlar. Elbette bu iklim değişikliğinin etkisi, göç yollarının değişmesi son zamanlarda hastalıkla alakalı bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını getirdi.

Özellikle son dönemde bizim üreticilerimizin de iç piyasamızın ihtiyacı olan yumurtayı üretip fazlasını da ihraç etmek üzere biliyorsunuz çok yoğun bir çabaları var. Yine buradan sektörün tamamına hem hastalıklarla mücadelede hem de üretimde hem de ülkemizin ihtiyacını karşılamada gösterdikleri katkı için teşekkür ediyorum."

"Fiyat artışı beklemiyoruz"

Ramazan ayı boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı, buna paralel olarak fiyat artışı da beklemediklerini kaydetti:

"Ben de buradan bakanlığımızın ilgili birimlerinin geliştirdiği hatların, yani bu tavuk türlerinin üretmiş olduğu ürünlerden bu mesajı da vermiş olayım, Ramazan boyunca bizim ihtiyacımız fazlasıyla var. Yumurtada ve diğer gıda ürünlerinde, et ürünlerinde, süt ürünlerinde herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir tespitimiz olursa da hem Ticaret Bakanlığı hem de Hazine Maliye Bakanlığı kendi kulvarlarımızda gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."