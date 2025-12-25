Japonya'da yeni akım: İnsanlara saldıran ayıları yiyorlar
Japonya'da yılbaşından beri 13 kişi ayı saldırısı sonrası can verdi. Ayı nüfusundaki artışı önlemek isteyen hükümetin kararıyla 9 binden fazla ayı itlaf edildi. İtlaf edilen ayıların eti restoranlarda hızla tüketiliyor. Restoran sahipleri, menülerindeki ayı etinin kısa sürede tükendiğini söylüyor.
Japonya, 2025 yılında en yüksek seviyede ölümcül ayı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Yıl içinde 13 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Tokyo yakınlarındaki Chichibu kentinde artan saldırılar, toplumda büyük endişe yarattı.
Meşe palamudu bulamıyorlar
Ayılar, kırsal alanların küçülmesi ve zayıf meşe palamudu hasadı nedeniyle okullara, marketlere ve yerleşim yerlerine kadar girmeye başladı.
12 bin 200 ayı itlaf edilecek
Japon hükümeti saldırıları azaltmak amacıyla ordu birliklerini hareket geçirdi. Tehlike oluşturan ayılara karşı ateş etme izni verildi.
Hükümet kararıyla ilk 6 ayda 9 bin 100’den fazla ayı öldürüldü. Yetkililer önümüzdeki yıl 12 bin 200 ayı itlaf etmeyi planlıyor.
18 milyar yenlik teşvik
Devlet ayrıca ayı eti üretim ve tüketimini desteklemek için 18 milyar yen (4,9 milyar TL) teşvik paketi hazırladı. Amaç hem saldırıları azaltmak hem de ekonomiye katkı sağlamak.
Ayı eti yemek trend oldu
Popüler restoranlar ızgara taş pişirme, hot-pot ve şarapla yavaş pişirme gibi farklı yöntemlerle ayı eti sunuyor. Şefler, etin özellikle nadir bulunmasının müşterilerde merak ve deneme isteğini artırdığını belirtiyor.
Daha dolgun ve sulu
Hokkaido gibi bölgelerde fine-dining restoranlar bile ayı etini menülerine eklemeye başladı. Müşteriler ayı etinin beklenenden daha dolgun ve sulu olduğunu söylüyor.