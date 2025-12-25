Japonya'da yeni akım: İnsanlara saldıran ayıları yiyorlar

Japonya, 2025 yılında en yüksek seviyede ölümcül ayı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Yıl içinde 13 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Tokyo yakınlarındaki Chichibu kentinde artan saldırılar, toplumda büyük endişe yarattı.

Meşe palamudu bulamıyorlar

Ayılar, kırsal alanların küçülmesi ve zayıf meşe palamudu hasadı nedeniyle okullara, marketlere ve yerleşim yerlerine kadar girmeye başladı.

12 bin 200 ayı itlaf edilecek

Japon hükümeti saldırıları azaltmak amacıyla ordu birliklerini hareket geçirdi. Tehlike oluşturan ayılara karşı ateş etme izni verildi.

Hükümet kararıyla ilk 6 ayda 9 bin 100’den fazla ayı öldürüldü. Yetkililer önümüzdeki yıl 12 bin 200 ayı itlaf etmeyi planlıyor.

18 milyar yenlik teşvik

Devlet ayrıca ayı eti üretim ve tüketimini desteklemek için 18 milyar yen (4,9 milyar TL) teşvik paketi hazırladı. Amaç hem saldırıları azaltmak hem de ekonomiye katkı sağlamak.

Ayı eti yemek trend oldu

Popüler restoranlar ızgara taş pişirme, hot-pot ve şarapla yavaş pişirme gibi farklı yöntemlerle ayı eti sunuyor. Şefler, etin özellikle nadir bulunmasının müşterilerde merak ve deneme isteğini artırdığını belirtiyor.

Daha dolgun ve sulu

Hokkaido gibi bölgelerde fine-dining restoranlar bile ayı etini menülerine eklemeye başladı. Müşteriler ayı etinin beklenenden daha dolgun ve sulu olduğunu söylüyor.