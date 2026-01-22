Karavanda başlamıştı! Ünlü kahveci tüm şubelerini bir anda kapattı

İngiltere merkezli kahve markası Down to Earth Coffee, Brighton ve Hove’daki kafelerini beklenmedik şekilde kapattı. İşletme, yıllar boyunca etkinlik ve festivallerde karavandan satış yaparak başladığı yolculuğunu 2018’de ilk kafe açılışıyla büyütmüştü. Ancak ekip, iki şubenin de kapatıldığını duyurarak, bu kararın kendileri için “acı verici” olduğunu belirtti.

"Herkese minnet duyuyoruz"

Kapanış haberini Instagram üzerinden paylaşan ekip, duygusal bir mesaj yayımladı. Paylaşımda, “Down to Earth Coffee kapılarını kapatıyor” denilirken, müşterilere yönelik teşekkür dikkat çekti. İşletme, kahve, donut, kısa bir mola, sohbet ya da sadece tanıdık bir yüz için gelen herkese minnet duyduklarını ifade ederek, insanların günlük hayatlarının bir parçası olmanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

"Kalbimiz kırıldı"

Kapanış kararı, özellikle yerel müşterilerden büyük tepki ve üzüntüyle karşılandı. Sosyal medya yorumlarında birçok kişi “çok üzücü” diyerek duygularını paylaştı. Bazı müşteriler, markanın özellikle sıcak atmosferini ve ürünlerini özleyeceklerini belirtti. Bir kullanıcı kapanışı “kalp kırıcı bir gün” olarak tanımlarken, bir diğeri ise kafeye ait tarçınlı çöreklerin unutulmaz olduğunu söyledi.

Vegan donutlar da unutulmadı

Down to Earth Coffee’nin sadık kitlesi, özellikle kafenin vegan donutlarını öne çıkardı. “Harika vegan donutlar için teşekkürler” şeklindeki yorumlar, markanın belirli ürünlerle güçlü bir bağ kurduğunu gösterdi. Bu yönüyle kapanış, sadece bir işletmenin sonu değil, müşterilerin günlük rutininin de kaybı olarak görüldü.

“Sekiz yıl için teşekkürler”

Hove şubesinin kapısına asılan notta ise kapanış net şekilde duyuruldu. Notta, “Bu kafe artık kapalı. Sekiz inanılmaz yıl için teşekkürler” ifadeleri yer aldı. Down to Earth Coffee’nin kapanışı, son dönemde zor günler yaşayan İngiltere yüksek caddeleri için de bir başka kayıp olarak yorumlandı.