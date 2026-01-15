McDonald’s CEO’sundan 2026 için 3 yeni gıda trendi tahmini

McDonald’s CEO’su Chris Kempczinski, Instagram’da paylaştığı bir videoda gıda dünyasının 2026’da hangi yönlere evrileceğine dair öngörülerini paylaştı.

Kempczinski’ye göre önümüzdeki yıl sektörde belirgin şekilde yükselişe geçmesi beklenen üç ana eğilim var: lif (fiber) odaklı ürünler, tatlı ve acı lezzetlerin birlikte kullanımı ve içecek tarafında daha fazla yenilik.

CEO’nun açıklamaları, yalnızca McDonald’s menüsü özelinde değil, fast food’dan perakende gıdaya kadar geniş bir alanda tüketici tercihlerini şekillendirebilecek gelişmelere işaret ediyor.

Lif odaklı ürünler yükselişte

Kempczinski, 2026 için ilk tahminini net biçimde ortaya koydu: Lifin yükselişi.

Bu vurgu, tüketicilerin daha dengeli beslenme arayışıyla lif oranı yüksek gıdalara yönelmesi ve markaların da bu ihtiyaca uygun ürünler geliştirmesi anlamına geliyor.

Lif odaklı yaklaşım; daha tok tutan, sindirim sistemini destekleyen ve “daha sağlıklı seçim” algısı oluşturan seçeneklerin öne çıkmasını sağlayabilir. Bu trendin, klasik fast food ürünlerinin yanında daha fonksiyonel, besin değeri öne çıkan alternatiflerin artmasına kapı açabileceği değerlendiriliyor.

Tatlı ve acın birleşimi: Sweet & Spicy dönemi

McDonald’s CEO’sunun ikinci trend başlığı ise son yıllarda yükselen ancak 2026’da daha da güçlenmesi beklenen bir lezzet birleşimi: Tatlı ve acının aynı üründe buluşması.

Kempczinski, “Sweet and Spicy birlikte büyük bir gıda trendi olacak” diyerek, özellikle soslar, atıştırmalıklar ve menü ürünlerinde bu ikilinin daha fazla kullanılabileceğine dikkat çekti.

Tatlı-acı kombinasyonu; hem alışılmışın dışında bir deneyim sunması hem de tüketicide “yenilik” duygusu yaratması nedeniyle markaların sıkça başvurduğu bir formül olarak görülüyor.

Rekabetin yeni alanı: İçecek inovasyonu

Kempczinski’nin üçüncü tahmini ise içecek pazarına yönelik: 2026’da içecek inovasyonunun hızlanacağı görüşünde. Bu, kahve bazlı ürünlerden aromalı içeceklere, soğuk içecek çeşitlerinden farklı karışımlara kadar geniş bir yelpazede yeni ürünlerin çoğalması anlamına gelebilir.

CEO’ya göre, menü rekabetinde içecek kategorisi artık yalnızca “tamamlayıcı ürün” olmaktan çıkıp tüketici tercihlerini belirleyen kritik bir alan haline geliyor.

2025 tahminlerinde üçte üç

McDonald’s CEO’su, geçen yıl yaptığı 2025 öngörülerini de hatırlatarak kendine güvenini vurguladı. Kempczinski, 2025 için protein trendi, yapay zekâ (AI) etkisi ve sosların yükselişini işaret ettiğini, bunların da gerçekleştiğini savundu.

“Üçte üç yaptım” diyerek adeta bir “zafer kazandığını" söyleyen CEO, 2026 tahminleri konusunda da oldukça iddialı bir ton kullandı ve bu üç trendin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.